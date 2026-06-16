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Главная / Инвестиции /

Акции «Татнефти» на Мосбирже падают второй день подряд

Ведомости

По состоянию на 10:29 мск 16 июня 2026 г. цена обыкновенных акций «Татнефти» снизилась на 2,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 566,20 руб. Объем торгов составил 268,18 млн руб.

На закрытие торгов 15 июня цена обыкновенных акций «Татнефти» составила 574,70 руб., оборот торгов достиг 268,18 млн руб. На закрытие торгов 11 июня цена обыкновенных акций «Татнефти» составила 600,20 руб., оборот торгов достиг 904,41 млн руб. За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Татнефти» снизилась на 12,3%.

В июне 2026 года «Татнефть» ввела ограничения на объем отпускаемого топлива на некоторых своих АЗС, включая регионы Поволжья и Санкт-Петербург В ряде субъектов федерации были установлены лимиты на продажу бензина и дизтоплива в одни руки – 20–40 литров.

Ранее глава Татарстана сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели лимиты «во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации» (цитата по «Интерфаксу»).

«Татнефть» имени В.Д. Шашина – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, основанная в 1950 г. в Татарстане. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли. Среди активов группы 150 предприятий и 2000 АЗС. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. Крупнейшим акционером является Республика Татарстан, в свободном обращении на начало 2026 г. было 32% обыкновенных и 100% привилегированных акций.

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