Акции «Татнефти» на Мосбирже падают второй день подряд

«Татнефть» имени В.Д. Шашина – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, основанная в 1950 г. в Татарстане. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли. Среди активов группы 150 предприятий и 2000 АЗС. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. Крупнейшим акционером является Республика Татарстан, в свободном обращении на начало 2026 г. было 32% обыкновенных и 100% привилегированных акций.