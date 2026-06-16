«Артген биотех» выкупит акции у участников SPO Гемабанка

По состоянию на 13:15 мск 16 июня цена акций «Артгена» выросла на 1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 48,5 руб. Объем торгов составил 3,37 млн руб. На закрытие торгов 15 июня 2026 г. цена акций «Артгена» составляла 48,04 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Артгена» снизилась на 37,3%.