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Главная / Инвестиции /

«Артген биотех» выкупит акции у участников SPO Гемабанка

Ведомости

«Артген биотех» выкупит акции у инвесторов-участников вторичного публичного размещения (SPO) Гемабанка по истечение трех лет с даты окончания предложения. Об этом объявила компания.

Акции будут выкуплены по цене 150,8 руб. за штуку. Уточняется, что оферта предназначена инвестирующим в Гемабанк от 500 000 руб. при условии непрерывного трехлетнего владения акциями, приобретенными в рамках SPO.

По состоянию на 13:15 мск 16 июня цена акций «Артгена» выросла на 1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 48,5 руб. Объем торгов составил 3,37 млн руб. На закрытие торгов 15 июня 2026 г. цена акций «Артгена» составляла 48,04 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Артгена» снизилась на 37,3%.

Гемабанк объявил о начале сбора заявок в рамках SPO на Мосбирже 15 июня. Компания намерена разместить по открытой подписке до 3 370 080 обыкновенных акций и привлечь до 400 млн руб. Ориентиром размещения ставят 116 руб. за одну акцию.

Цена акций «ММЦБ» (Гемабанк) днем 16 июня выросла на 1,1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 117,1 руб. Объем торгов составил 1,2 млн руб. На закрытие торгов 15 июня цена акций «ММЦБ» составила 115,8 руб. За последние 12 месяцев котировки «ММЦБ» снизились на 6,9%.

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