Акции «Росинтера» выросли более чем на 20%

По ходу торгов 16 июня цена акций «Росинтера» поднималась более чем на 21% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и достигала 87,8 руб. В итоге Мосбиржа была вынуждена проводить по этим бумагам дискретный аукцион.