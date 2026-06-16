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Главная / Инвестиции /

Акции «Росинтера» выросли более чем на 20%

Ведомости

По ходу торгов 16 июня цена акций «Росинтера» поднималась более чем на 21% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и достигала 87,8 руб. В итоге Мосбиржа была вынуждена проводить по этим бумагам дискретный аукцион.

По состоянию на 15:00 мск котировки «Росинтера» снизились до 84,2 руб. Объем торгов составил 3,42 млн руб. На закрытие торгов 15 июня цена акций «Росинтера» составила 71,60 руб. За последние 12 месяцев стоимость бумаг компании снизилась на 32,7%.

«Росинтер ресторантс холдинг» – один из крупнейших российских операторов сети ресторанов, основанный в 1990 г. Компания входит в корпорацию «Ростик групп». В портфеле компании 9 брендов, включая «IL Патио», «Планета суши», Fridays, и сотни ресторанов в России, странах СНГ и Восточной Европы. Является франчайзи сети «Вкусно – и точка». Основатель и главный бенецифициар «Росинтера» – председатель совета директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

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