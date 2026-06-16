Цена акций «Новатэка» на Мосбирже упала на 2%

«Новатэк» – крупнейший частный производитель природного газа в России, основанный Леонидом Михельсоном в 1994 г. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. На компанию приходится 12% общероссийской добычи природного газа, или 84 млрд куб. м (6-е место в мире среди публичных компаний). Основные месторождения находятся в Ямало-Ненецком АО.