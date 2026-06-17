Цена акций «Евротранса» на Мосбирже выросла на 6,9%
По состоянию на 11:44 мск 17 июня 2026 г. цена акций «Евротранса» выросла на 6,94% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 60,60 руб. Объем торгов составил 145,40 млн руб.
На закрытие торгов 16 июня 2026 г. цена акций «Евротранса» составила 60,25 руб., оборот торгов достиг 162,99 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Евротранса» снизилась на 51,2%.
«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.