Выручка «АПРИ» за I квартал выросла на 33,5%
Продажи выросли в 2,8 раза до 40 290 кв. м прежде всего за счет всплеска спроса на семейную ипотеку в январе, последующего роста комбинированной и рыночной ипотеки и применения альтернативных инструментов стимулирования продаж. Умеренный вклад внес и рост цен.
Выручка за 12 месяцев (LTM) достигла 26,64 млрд руб. (+19,6% год к году), поддержку обеспечивали ключевые рынки – Челябинская и Свердловская области – и повышение цен реализации.
EBITDA (LTM) выросла на 33,8% до 10,26 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась до 38,49% (+4,1 п.п.). Чистая прибыль за квартал составила 0,59 млрд руб., LTM – 2,0 млрд руб. На динамику прибыли повлияла стоимость проектного финансирования, привязанного в основном к ключевой ставке.
Долговая нагрузка остается контролируемой: соотношение чистого долга к EBITDA (LTM) – 4,1х, доля обеспеченного проектного финансирования – 75,4% корпоративного долга, облигации – 22,9%.
Группа продолжает рефинансирование краткосрочных займов в долгосрочные, средневзвешенная ставка финансирования в I квартале 2026 г. оставалась на уровне конца 2025 г. – 23%. Собственный капитал вырос на 5,1% к концу 2025 г. до 9,66 млрд руб., соотношение чистого долга к капиталу – 4,3х.
По состоянию на 14:30 мск 17 июня цена акций «АПРИ» выросла на 0,35% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 17,32 руб. Объем торгов составил 928 500 руб.
На закрытие торгов 16 июня стоимость акций компании составила 17,26 руб., оборот торгов достиг 2,09 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «АПРИ» выросла на 25,0%.
«АПРИ» – региональный застройщик жилой недвижимости, основанный в 2014 г. в Челябинской области. Реализует 12 проектов в Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Железноводске. По объему ввода жилья входит в число 25 российских лидеров рынка, является крупнейшим застройщиком Челябинской области.