Выручка «АПРИ» за I квартал выросла на 33,5%

Продажи выросли в 2,8 раза до 40 290 кв. м прежде всего за счет всплеска спроса на семейную ипотеку в январе, последующего роста комбинированной и рыночной ипотеки и применения альтернативных инструментов стимулирования продаж. Умеренный вклад внес и рост цен.