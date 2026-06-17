Акции «Татнефти» выросли после снятия лимита на топливо

Перед этим нефтяная компания отменила большую часть ограничений на отпуск топлива на АЗС в Татарстане. Как сообщает местное издание «Бизнес Online», безлимитный отпуск теперь действует для бензина АИ-92, дизельного топлива и других видов горючего. Ограничения сохранились лишь для АИ-95 – по топливной карте допускается не более 30 л на одно авто, но при безналичном расчете через топливные карты лимитов нет.