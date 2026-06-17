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Акции «Татнефти» выросли после снятия лимита на топливо

Ведомости

По состоянию на 15:00 мск 17 июня цена обыкновенных акций «Татнефти» выросла до 542,40 руб. Рост составил 2,05%. Объем торгов составил 2,31 млрд руб. За последние 12 месяцев бумаги компании подешевели на 17,8%.

Перед этим нефтяная компания отменила большую часть ограничений на отпуск топлива на АЗС в Татарстане. Как сообщает местное издание «Бизнес Online», безлимитный отпуск теперь действует для бензина АИ-92, дизельного топлива и других видов горючего. Ограничения сохранились лишь для АИ-95 – по топливной карте допускается не более 30 л на одно авто, но при безналичном расчете через топливные карты лимитов нет.

В июне «Татнефть» вводила ограничения на отпуск бензина и дизеля на фоне повышенного спроса, корректируя режим работы заправок. Особый режим временно начал действовать в Петербурге и некоторых субъектах Поволжья.

«Татнефть» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, основанная в 1950 г. в Татарстане. Крупнейшим акционером является Республика Татарстан, в свободном обращении на начало 2026 г. было 32% обыкновенных и 100% привилегированных акций.

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