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Главная / Инвестиции /

Цена обыкновенных акций «Мечела» на Мосбирже упала на 2,3%

Ведомости

По состоянию на 16:33 мск 17 июня 2026 г. цена обыкновенных акций «Мечела» снизилась на 2,26% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 47,58 руб. Объем торгов составил 180,47 млн руб.

На закрытие торгов 16 июня 2026 г. цена обыкновенных акций «Мечела» составила 48,45 руб., оборот торгов достиг 640,02 млн руб.

За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Мечела» снизилась на 44,8%.

«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основана в 2003 г. Группа объединяет более 20 промышленных предприятий, которые работают в единой производственной цепочке: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Реализует продукцию на российских и зарубежных рынках. В 2024 г. добыл 10,9 млн т угля и произвел 3,4 млн т стали.

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