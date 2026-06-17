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Цена акций «Смарттехгрупп» на Мосбирже выросла на 9,6%

Ведомости

По состоянию на 19:07 мск цена акций «Смарттехгрупп» выросла на 9,6% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1,03 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

На закрытие торгов 16 июня цена акций компании составила 0,99 руб. В целом за последние 12 месяцев стоимость бумаг «Смарттехгрупп» снизилась на 37%.

ПАО «СТГ» («Смарттехгрупп») – московская холдинговая компания, основанная в октябре 2022 г. Она создана для подготовки к IPO и является материнской структурой для финтех-сервиса Car Money, который составляет ее главный актив.

Car Money предоставляет микрозаймы под залог автомобилей и спецтехники, оставляя транспортное средство у клиента.

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