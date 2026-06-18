Индекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года
По состоянию на 12:00 мск 18 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,12% и составил 2457,33. Индекс РТС снизился на 1,12% и составил 1064,10. Общий объем торгов составил 29,12 млрд руб.
Предыдущий локальный минимум основного биржевого индекса был зафиксирован 27 октября 2025 г на уровне 2457,87 пункта.
В аутсайдерах торгов оказались обыкновенные бумаги «Татнефти» – 529,80 руб. (-2,63%), Группа ЛСР – 646,40 руб. (-2,51%), обыкновенные акции Банка «Санкт-Петербург» – 290,36 руб. (-2,37%), Банк ВТБ – 77,21 руб. (-2,21%), «Группа Астра» – 186,55 руб. (-2,15%)
Фьючерсы на нефть торгуются ниже 78 долларов за баррель, и это не добавляет участникам рынка оптимизма на фоне продолжения ударов беспилотников по российским НПЗ. При этом страны G7 грозятся усилить санкции на отечественную нефтяную отрасль.
Рынок продолжает искать дно, и пока драйверов для разворота не видно, отмечают аналитики.