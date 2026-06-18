Индекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года

Фьючерсы на нефть торгуются ниже 78 долларов за баррель, и это не добавляет участникам рынка оптимизма на фоне продолжения ударов беспилотников по российским НПЗ. При этом страны G7 грозятся усилить санкции на отечественную нефтяную отрасль.