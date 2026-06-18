Цена привилегированных акций «Банка Санкт-Петербург» на Мосбирже упала на 7,3%

Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных банков России, который был основан в 1990 г. и входит в 20 лидирующих кредитных организаций по активам и доходам. На середину 2025 г. обслуживал 2,4 млн физических лиц и 60 000 компаний в 66 офисах.