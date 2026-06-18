Цена привилегированных акций «Банка Санкт-Петербург» на Мосбирже упала на 7,3%
По состоянию на 12:09 мск 18 июня 2026 г. цена привилегированных акций «Банка Санкт-Петербург» снизилась на 7,34% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 39,40 руб. Объем торгов составил 4,92 млн руб.
На закрытие торгов 17 июня 2026 г. цена привилегированных акций «Банка Санкт-Петербург» составила 44,55 руб., оборот торгов достиг 9,48 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Банка Санкт-Петербург» снизилась на 36,6%.
Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных банков России, который был основан в 1990 г. и входит в 20 лидирующих кредитных организаций по активам и доходам. На середину 2025 г. обслуживал 2,4 млн физических лиц и 60 000 компаний в 66 офисах.