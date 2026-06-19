Цена акций «Русагро» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 11:59 мск цена акций «Русагро» выросла на 2,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 100,92 руб. Объем торгов составил 181,82 млн руб.
На закрытие торгов 18 июня цена акций «Русагро» составила 101,26 руб., оборот торгов достиг 1,08 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 9,9%.
Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованый в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.