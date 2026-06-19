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Главная / Инвестиции /

Цена акций X5 на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 13:37 мск цена акций Х5 снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2341,50 руб. Объем торгов составил 521,14 млн руб.

На закрытие торгов 18 июня 2026 г. цена акций Х5 составила 2373 руб., оборот торгов достиг 1,61 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций Х5 снизилась на 30,2%.

«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращениии 29% акций компании.

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