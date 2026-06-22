Цена акций Совкомбанка на Мосбирже выросла на 7,2%

Дочерняя структура Совкомбанка – «Совкомбанк страхование жизни» – будет приобретать акции своей материнской компании на сумму 2 млрд руб. в квартал из собственных средств, сообщили на сайте банка 20 июня. В Совкомбанке считают несправедливой текущую рыночную оценку компании, так как, по мнению менеджмента, она не отражает фундаментальные показатели, потенциал роста капитала и прибыли на акцию. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, а объем сделок в один торговый день не превысит 10% среднедневного объема торгов акциями банка, при этом программа действует до отдельного решения о ее завершении.