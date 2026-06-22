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Цена акций Совкомбанка на Мосбирже выросла на 7,2%

Ведомости

Стоимость акций Совкомбанка на Московской бирже повысилась на 7,2%. К 7:12 мск 22 июня бумаги банка подорожали на 7,23% относительно закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки 11,19 руб. за штуку, при этом объём торгов составил 170,84 млн руб.

По итогам торгов 19 июня цена закрытия составляла 10,62 руб., а оборот достиг 1,39 млрд руб.

Дочерняя структура Совкомбанка – «Совкомбанк страхование жизни» – будет приобретать акции своей материнской компании на сумму 2 млрд руб. в квартал из собственных средств, сообщили на сайте банка 20 июня. В Совкомбанке считают несправедливой текущую рыночную оценку компании, так как, по мнению менеджмента, она не отражает фундаментальные показатели, потенциал роста капитала и прибыли на акцию. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, а объем сделок в один торговый день не превысит 10% среднедневного объема торгов акциями банка, при этом программа действует до отдельного решения о ее завершении.

Совкомбанк входит в десятку крупнейших российских банков по активам и доходам. Он был основан в 1990 г. в Костромской области как Буйкомбанк, который в 2002 г. выкупили и переименовали бизнесмен Сергей Хотимский с партнерами. На сегодняшний день сеть банка насчитывает 2000 офисов, а штат сотрудников составляет 37 000 человек. Бизнес-модель основывается на розничных услугах, корпоративном блоке и казначействе, а также банк активно развивает страхование, лизинг, факторинг, цифровую платформу для закупок и электронные платежи.

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