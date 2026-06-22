«Новошип» выплатит дивиденды за 2025 год только на префы

По итогам 2025 г. «Новошип» остался в убытке на 14,2 млрд руб. по МСФО. EBITDA составила 4,7 млрд руб. По итогам 2024 г. «Новошип» также выплатил дивиденды только на привилегированные акции – по три копейки на штуку.