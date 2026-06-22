Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IRAO2,707-0,18%CNY Бирж.10,882+0,69%IMOEX2 373,32-1,95%RTSI1 018,05-1,95%RGBI116,29-1,02%RGBITR771,43-0,9%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Новошип» выплатит дивиденды за 2025 год только на префы

Ведомости

Акционеры ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») решили выплатить дивиденды за 2025 г. только на привилегированные акции по 0,03 руб. на штуку. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Дата отсечки определена на 7 июля 2026 г. Дивиденды будут выплачены не позднее 21 июля профессиональным участникам рынка и до 11 августа другим держателям префов.

На них приходится 863 787 руб. из чистой прибыли за год. Остатком по решению акционеров «Новошип» распорядится внутри общества.

По итогам 2025 г. «Новошип» остался в убытке на 14,2 млрд руб. по МСФО. EBITDA составила 4,7 млрд руб. По итогам 2024 г. «Новошип» также выплатил дивиденды только на привилегированные акции – по три копейки на штуку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её