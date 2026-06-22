«Новошип» выплатит дивиденды за 2025 год только на префы
Акционеры ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») решили выплатить дивиденды за 2025 г. только на привилегированные акции по 0,03 руб. на штуку. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки определена на 7 июля 2026 г. Дивиденды будут выплачены не позднее 21 июля профессиональным участникам рынка и до 11 августа другим держателям префов.
На них приходится 863 787 руб. из чистой прибыли за год. Остатком по решению акционеров «Новошип» распорядится внутри общества.
По итогам 2025 г. «Новошип» остался в убытке на 14,2 млрд руб. по МСФО. EBITDA составила 4,7 млрд руб. По итогам 2024 г. «Новошип» также выплатил дивиденды только на привилегированные акции – по три копейки на штуку.