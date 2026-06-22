Цена акций «Соллерса» на Мосбирже упала на 5,3%
По состоянию на 10:06 мск цена акций «Соллерса» снизилась на 5,35% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 367 руб. Объем торгов составил 14,26 млн руб.
На закрытие торгов 19 июня цена акций компании составила 389 руб., оборот торгов достиг 15,41 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций снизилась на 43,0%.
«Соллерс» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, основанная в 2002 г. Специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин под собственным брендом. Производственные мощности группы превышают 200 000 автомобилей в год. Среди активов группы – Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, предприятие автосборки в Елабуге. Контролируется менеджерами компании, в свободном обращении 17% акций.