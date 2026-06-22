Цена акций Whoosh на Мосбирже упала на 5,3%
По состоянию на 10:35 мск цена акций Whoosh снизилась на 5,32% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,96 руб. Объем торгов составил 88,17 млн руб.
На закрытие торгов 19 июня цена акций компании составила 66,04 руб., оборот торгов достиг 424,40 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций Холдинга ВУШ снизилась на 61,2%.
«ВУШ Холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.