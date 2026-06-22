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Цена акций ВТБ на Мосбирже упала на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 12:24 мск цена акций ВТБ снизилась на 2,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 74,05 руб. Объем торгов составил 1,20 млрд руб.

На закрытие торгов 19 июня цена акций ВТБ составила 75,92 руб., оборот торгов достиг 4,36 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций банка снизилась на 29,2%.

Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.

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