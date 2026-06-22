«Газпром» получил право распоряжения почти 85% акций ТГК-2
«Газпром» получил косвенное право распоряжаться значительным пакетом голосующих акций ТГК‑2. Число голосов по голосующим акциям уставного капитала, которыми эмитент теперь вправе распоряжаться, составляет 1 230 294 387 444 голоса, что эквивалентно 83,42% от общего количества голосов, говорится в сообщении компании.
Кроме того, «Газпром» отмечает, что полностью контролирует управляющую организацию «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ). ГЭХ, в свою очередь, владеет 99,59148% уставного капитала «Центрэнергохолдинга», которому были переданы в доверительное управление акции ТГК‑2.
Ранее правительство распорядилось заключить с «Газпром энергохолдингом» договор доверительного управления по ТГК‑2. Это соглашение будет действовать в течение года.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежат государству.
«Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2») – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов, созданная в 2005 г. В нее вошли крупнейшие генерирующие предприятия шести регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. В составе компании 11 ТЭЦ, 5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность превышает 2200 МВт, тепловая мощность – 8500 Гкал/час. Основным владельцем компании является государство в лице Росимущества.