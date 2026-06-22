«Газпром» получил право распоряжения почти 85% акций ТГК-2

«Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2») – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов, созданная в 2005 г. В нее вошли крупнейшие генерирующие предприятия шести регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. В составе компании 11 ТЭЦ, 5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность превышает 2200 МВт, тепловая мощность – 8500 Гкал/час. Основным владельцем компании является государство в лице Росимущества.