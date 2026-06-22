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Цена акций «Циана» упала на 12% после дивидендной отсечки

Ведомости

По состоянию на 13:00 мск 22 июня цена акций «Циана» снизилась на 12,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 564 руб. Объем торгов составил 211 млн руб. Это падение значительно превышает дивидендную доходность (8,3%).

На закрытие торгов 19 июня 2026 г. цена акций «Циана» составила 638,20 руб., оборот торгов достиг 352,73 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Циана» выросла на 8,8%.

Дивидендный реестр «Циана» закрывается 22 июня. Ранее акционеры компании утвердили дивиденды за I кв. 2026 года в размере 53 руб. на акцию.

Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.

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