Цена акций «Магнита» на Мосбирже упала на 4%

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука Вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Всего насчитываается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей. В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России. 29% капитала под контролем Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, 69% акций в свободном обращении.