Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 4,1%

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.