Цена обыкновенных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 2,1%
По состоянию на 15:17 мск 22 июня цена обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 2,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 307,20 руб. Объем торгов составил 10,20 млрд руб.
На закрытие торгов 19 июня 2026 г. цена обыкновенных акций Сбербанка составила 313,86 руб., оборот торгов достиг 13,71 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 1,2%.
Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов, который ведет свою историю с 1841 г. Насчитывает в России более 110 млн активных частных клиентов и 3,5 млн корпоративных. В России работают более 10 000 отделений и около 30 000 банкоматов «Сбера». Имеет собственную экосистему, которая включает 88 млн пользователей «Сбербанка онлайн», 24 млн подписчиков «СберПрайма», а также пользователей сервисов B2B, фудтеха, здоровья, электронной коммерции, развлечений. Является крупнейшей компанией страны по доходам и одним из крупнейших работодателей, у которого трудятся около 295 000 человек. Контролируется государством, в свободном обращении на начало 2026 г. было 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций.