Цена обыкновенных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 2,1%

Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов, который ведет свою историю с 1841 г. Насчитывает в России более 110 млн активных частных клиентов и 3,5 млн корпоративных. В России работают более 10 000 отделений и около 30 000 банкоматов «Сбера». Имеет собственную экосистему, которая включает 88 млн пользователей «Сбербанка онлайн», 24 млн подписчиков «СберПрайма», а также пользователей сервисов B2B, фудтеха, здоровья, электронной коммерции, развлечений. Является крупнейшей компанией страны по доходам и одним из крупнейших работодателей, у которого трудятся около 295 000 человек. Контролируется государством, в свободном обращении на начало 2026 г. было 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций.