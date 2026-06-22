Индекс Мосбиржи упал более чем на 3%
По состоянию на 16:00 мск 22 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,09% и составил 2345,71. Индекс РТС снизился на 3,09% и составил 1006,21.
В аутсайдерах торгов оказались ЦИАН – 542,20 руб. (-15,15%), «ЭсЭфАй» – 594,60 руб. (-11,60%), ГК «Самолет» – 321,80 руб. (-11,58%), привилегированные акции «Мечела» – 36,45 руб. (-10,49%), «Озон фармацевтика» – 40,06 руб. (-10,29%)
Акции «Газпрома» в моменте пробивали отметку 100 руб. – это минимальные значения с 2009 г.
Среди редких растущих бумаг Совкомбанк – 10,77 руб. (+2,60%), ПИК – 590,80 руб. (+0,89%), «Совкомфлот» – 74,74 руб. (+0,13%)
Общий объем торгов составил 86,67 млрд руб.
Российский рынок акций переживает один из тяжелейших разгромов за последнее время, отмечают аналитики. Негативное влияние на цены оказывают геополитика, ожидания возможного дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ и технические факторы.