Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,9+0,86%VEON-RX54,7-5,69%CHKZ15 400-4,35%IMOEX2 322,03-4,07%RTSI996,05-4,07%RGBI115,99-1,28%RGBITR769,5-1,15%
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи упал более чем на 3%

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 22 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,09% и составил 2345,71. Индекс РТС снизился на 3,09% и составил 1006,21.

В аутсайдерах торгов оказались ЦИАН – 542,20 руб. (-15,15%), «ЭсЭфАй» – 594,60 руб. (-11,60%), ГК «Самолет» – 321,80 руб. (-11,58%), привилегированные акции «Мечела» – 36,45 руб. (-10,49%), «Озон фармацевтика» – 40,06 руб. (-10,29%)

Акции «Газпрома» в моменте пробивали отметку 100 руб. – это минимальные значения с 2009 г.

Среди редких растущих бумаг Совкомбанк – 10,77 руб. (+2,60%), ПИК – 590,80 руб. (+0,89%), «Совкомфлот» – 74,74 руб. (+0,13%)

Общий объем торгов составил 86,67 млрд руб.

Российский рынок акций переживает один из тяжелейших разгромов за последнее время, отмечают аналитики. Негативное влияние на цены оказывают геополитика, ожидания возможного дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ и технические факторы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её