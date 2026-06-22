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Главная / Инвестиции /

«Евротранс» отказался от ежеквартальной выплаты дивидендов

Ведомости

ПАО «Евротранс» отказался от стремления выплачивать дивиденды раз в квартал. В новой дивидендной политике эмитент планирует периодичность выплат раз в год.

Компания также убрала минимальный размер дивидендов. Один из принципов теперь обязывает «Евротранс» выплачивать дивиденды, соответствующие уровню выплат сопоставимых компаний. В старой версии дивполитики минимальный размер составлял 40% от чистой прибыли.

За последние 12 месяцев цена акций «Евротранса» снизилась на 51,2%.

«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.

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