«Евротранс» отказался от ежеквартальной выплаты дивидендов

«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.