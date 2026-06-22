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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне ААА (RU)

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне ААА (RU), сообщили на сайте агентства. Прогноз – «стабильный».

Ключевым фактором оценки стали сбалансированные характеристики бюджетного профиля при высоком уровне самодостаточности бюджета, а также низкая долговая нагрузка при минимальных рисках рефинансирования долга. В АКРА отметили высокий уровень развития экономики города, обеспечивающий диверсифицированную налоговую базу бюджета.

Рейтинговое агентство отметило, что «стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Рейтинг AAA – это наивысший уровень кредитоспособности и надежности. Он означает, что эмитент гарантированно выплатит проценты и основную сумму долга.

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