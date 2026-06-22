АКРА подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне ААА (RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне ААА (RU), сообщили на сайте агентства. Прогноз – «стабильный».
Ключевым фактором оценки стали сбалансированные характеристики бюджетного профиля при высоком уровне самодостаточности бюджета, а также низкая долговая нагрузка при минимальных рисках рефинансирования долга. В АКРА отметили высокий уровень развития экономики города, обеспечивающий диверсифицированную налоговую базу бюджета.
Рейтинговое агентство отметило, что «стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Рейтинг AAA – это наивысший уровень кредитоспособности и надежности. Он означает, что эмитент гарантированно выплатит проценты и основную сумму долга.