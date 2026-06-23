Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,021+0,29%BLNG7,92+2,19%YAKG34,85+2,05%IMOEX2 312,49-0,25%RTSI987,57-0,25%RGBI115,43-0,42%RGBITR766,14-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций начал день новым падением

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск 23 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,21% и составил 2290,26. В ходе утренней торговой сессии индекс падал ниже 2250 пунктов впервые с 16 марта 2023 г. Индекс РТС снизился на 1,21% и составил 978,08.

В аутсайдерах торгов оказались «ЭсЭфАй» – 559,40 руб. (-6,19%), ТГК-1 – 0,00 руб. (-3,06%), «Селигдар» – 35,61 руб. (-2,26%), «Фосагро» – 5393 руб. (-2,08%), АФК «Система» – 12,56 руб. (-1,75%).

Среди растущих бумаг «Ренессанс страхование» – 81,04 руб. (+3,89%), «Озон фармацевтика» – 40,75 руб. (+2,00%), Совкомбанк – 10,64 руб. (+1,72%), ГК «Самолет» – 317,60 руб. (+1,61%), «Алроса» – 22,60 руб. (+1,58%).

22 июня рынок попал в «кровавую баню». Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов и терял по ходу торгов более 5%. Шутку про «Газпром» по цене пачки «Доширак» отшутили почти все, но получилась она очень мрачной. Аналитики отмечают, что для роста рынка нужен хотя бы какой-то позитив, но его пока не наблюдается ни в геополитике, ни на рынке нефти, ни в экономике в целом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте