Российский рынок акций начал день новым падением

22 июня рынок попал в «кровавую баню». Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов и терял по ходу торгов более 5%. Шутку про «Газпром» по цене пачки «Доширак» отшутили почти все, но получилась она очень мрачной. Аналитики отмечают, что для роста рынка нужен хотя бы какой-то позитив, но его пока не наблюдается ни в геополитике, ни на рынке нефти, ни в экономике в целом.