Российский рынок акций начал день новым падением
По состоянию на 10:00 мск 23 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,21% и составил 2290,26. В ходе утренней торговой сессии индекс падал ниже 2250 пунктов впервые с 16 марта 2023 г. Индекс РТС снизился на 1,21% и составил 978,08.
В аутсайдерах торгов оказались «ЭсЭфАй» – 559,40 руб. (-6,19%), ТГК-1 – 0,00 руб. (-3,06%), «Селигдар» – 35,61 руб. (-2,26%), «Фосагро» – 5393 руб. (-2,08%), АФК «Система» – 12,56 руб. (-1,75%).
Среди растущих бумаг «Ренессанс страхование» – 81,04 руб. (+3,89%), «Озон фармацевтика» – 40,75 руб. (+2,00%), Совкомбанк – 10,64 руб. (+1,72%), ГК «Самолет» – 317,60 руб. (+1,61%), «Алроса» – 22,60 руб. (+1,58%).
22 июня рынок попал в «кровавую баню». Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов и терял по ходу торгов более 5%. Шутку про «Газпром» по цене пачки «Доширак» отшутили почти все, но получилась она очень мрачной. Аналитики отмечают, что для роста рынка нужен хотя бы какой-то позитив, но его пока не наблюдается ни в геополитике, ни на рынке нефти, ни в экономике в целом.