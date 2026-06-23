На российском рынке акций наметился разворот в сторону роста
По состоянию на 12:00 мск 23 июня индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,13% и составил 2 321,31. Индекс РТС вырос на 0,13% и составил 991,34.
Среди ликвидных бумаг лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали «Ренессанс страхование» – 81,02 руб. (+3,87%), Дом.РФ – 2232,70 руб. (+2,69%), «Группа Астра» – 163,65 руб. (+2,54%), «Новатэк» – 920,60 руб. (+2,36%), «Русгидро» – 0,33 руб. (+2,35%)
Общий объем торгов составил 52,64 млрд руб.
Рынок пытается отскочить после мощного падения, которое продолжалось и в первые часы торгов.