НКХП объявил дивиденды за 2025 год

Новороссийский комбинат хлебопродуктов – крупнейший глубоководный зерновой терминал России, основанный в 1893 г. в морском порту Новороссийска в Краснодарском крае. Высокотехнологичный портовый комплекс предоставляет широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов с мощностью более 7 млн т в год и общей емкостью хранения в 250 000 т зерна. Также производит собственную продукцию: пшеничную и манную крупу. По данным СПАРК на 2025 г., контролировался Объединенной зерновой компанией.