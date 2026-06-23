НКХП объявил дивиденды за 2025 год
Акционеры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 10,08 руб. на одну акцию.
«Выплатить дивиденды по акциям общества по результатам деятельности в 2025 году в денежной форме в размере 681 377 760 рублей 00 копеек, что составит 10 рублей 08 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию», – говорится в сообщении компании.
Дивидендная доходность ожидается на уровне 2,6%. Закрытие реестра акционеров состоится 6 июля 2026 года.
По состоянию на 15:20 мск 23 июня 2026 г. цена акций НКХП выросла на 1,66% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 398 руб. Объем торгов составил 9,42 млн руб.
На закрытие торгов 22 июня 2026 г. цена акций НКХП составила 392 руб. За последние 12 месяцев цена акций НКХП снизилась на 37,1%.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов – крупнейший глубоководный зерновой терминал России, основанный в 1893 г. в морском порту Новороссийска в Краснодарском крае. Высокотехнологичный портовый комплекс предоставляет широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов с мощностью более 7 млн т в год и общей емкостью хранения в 250 000 т зерна. Также производит собственную продукцию: пшеничную и манную крупу. По данным СПАРК на 2025 г., контролировался Объединенной зерновой компанией.