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МТС утвердила дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры МТС на общем собрании утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 35 руб. на одну акцию, сообщил «Интерфакс»

Общий объем выплат составил 69,94 млрд руб. Дивидендная доходность по текущей рыночной цене достигла 16%. Дата закрытия реестра под получение дивидендов – 9 июля 2026 г.

По состоянию на 15:45 23 июня цена акций МТС выросла на 2,45% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 218 руб. Объем торгов составил 1,22 млрд руб.

На закрытие торгов 22 июня цена акций МТС составила 213 руб. За последние 12 месяцев цена акций МТС снизилась на 6%.

«Мобильные телесистемы» (МТС) – ведущая российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. Услугами мобильной связи МТС пользуются более 87 млн абонентов. Через дочернюю компанию АО «РТК» располагает розничной сетью, в которую входят более 4200 салонов связи. МТС также развивает собственный онлайн-кинотеатр KION. Эффективная доля АФК «Система» в уставном капитале МТС на начало 2026 г. была 42%, 52% акций – в свободном обращении.

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