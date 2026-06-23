Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IRAO2,619+0,67%CNY Бирж.10,966-0,21%IMOEX2 335,47+0,74%RTSI985,96-0,41%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 16:22 мск 23 июня цена акций «Группы Позитив» выросла на 5,11% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 730,80 руб. Объем торгов составил 1,12 млрд руб.

На закрытие торгов 22 июня цена акций «Группы Позитив» составила 786,40 руб., оборот торгов достиг 890,14 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Группы Позитив» снизилась на 36,0%.

«Группа Позитив» – ведущая российская публичная IT-компания, разрабатывающая продукты, решения и сервисы в сфере кибербезопасности, основанная в 2002 г. в Москве. Группа имеет более 25 продуктов и 500 партнеров. Основную выручку, которая в 2024 г. превысила 10 млрд руб., приносят такие решения, как система выявления инцидентов в ИТ-инфраструктуре MaxPatrolSIEM, система для объективной оценки уровня защищенности ИТ-инфраструктуры приложения MaxPatrol 8, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, система глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery и др. Основным акционером является основатель Юрий Максимов, 24% акций на начало 2026 г. было в свободном обращении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте