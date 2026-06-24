«СПБ биржа» допустит к торгам акции «НФК-сбережения» с 26 июня

ПАО «НФК-сбережения» было организовано в 2003 г. Один из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа. Осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Оказывает услуги физическим и юридическим лицам во всех основных сегментах финансового рынка, осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, управление ценными бумагами и депозитарную деятельность, является прямым участником торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, включен в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.