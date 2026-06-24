«СПБ биржа» допустит к торгам акции «НФК-сбережения» с 26 июня
«СПБ биржа» допустит к торгам обыкновенные акции инвестиционной компании ПАО «НФК-сбережения» (NFKS) с 26 июня, сообщила площадка.
Бумаги будут доступны инвесторам для заключения сделок в ходе основной сессии с 10:00 до 18:50 мск. Минимальный лот – 10 акций.
«СПБ биржа» включила акции «НФК-сбережения» в список допущенных к торгам 9 июня. Мажоритарный акционер компании – ООО «Пионер-лизинг» – планирует реализовать на бирже часть пакета акций (25% минус акция) и передать средства обратно в «НФК-сбережения» на развитие бизнеса эмитента.
Чистая прибыль компании за 2025 г. по МСФО составила 16,1 млн руб., активы – 502,8 млн руб., торговые и инвестиционные доходы и расходы – 163,3 млн руб.
ПАО «НФК-сбережения» было организовано в 2003 г. Один из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа. Осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Оказывает услуги физическим и юридическим лицам во всех основных сегментах финансового рынка, осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, управление ценными бумагами и депозитарную деятельность, является прямым участником торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, включен в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.