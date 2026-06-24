Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 10:53 мск цена акций «Группы Позитив» снизилась на 5,14% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 723,40 руб. Объем торгов составил 198,99 млн руб.
На закрытие торгов 23 июня цена акций «Группы Позитив» составила 763,40 руб., оборот торгов достиг 1,52 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Позитив» снизилась на 35,4%.
«Группа Позитив» – ведущая российская публичная IT-компания, разрабатывающая продукты, решения и сервисы в сфере кибербезопасности, основанная в 2002 г. в Москве. Группа имеет более 25 продуктов и 500 партнеров. Основную выручку, которая в 2024 г. превысила 10 млрд руб., приносят такие решения, как система выявления инцидентов в ИТ-инфраструктуре MaxPatrolSIEM, система для объективной оценки уровня защищенности ИТ-инфраструктуры приложения MaxPatrol 8, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, система глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery и др. Основным акционером является основатель Юрий Максимов, 24% акций на начало 2026 г. было в свободном обращении.