Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98+0,35%VEON-RX54+0,56%KLVZ2,118+6,86%IMOEX2 288,96-2,01%RTSI966,33-2,01%RGBI115,87+0,01%RGBITR769,2+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций возобновил уверенное падение

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,63% и составил 2297,89. Индекс РТС снизился на 1,63% и составил 970,10.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • Банк ВТБ – 73,34 руб. (+0,89%)

  • Совкомбанк – 10,88 руб. (+0,42%)

  • «Ренессанс страхование» – 82,66 руб. (+0,29%)

  • «Юнайтед медикал груп» – 681,70 руб. (+0,23%)

  • «Фикс Прайс» – 0,42 руб. (+0,10%)

В аутсайдерах торгов оказались:

  • «Сегежа» – 0,69 руб. (-5,06%)

  • Группа «Позитив» – 719,20 руб. (-4,99%)

  • обыкновенные бумаги «Мечела» – 40,57 руб. (-4,54%)

  • «Группа Астра» – 168,45 руб. (-4,45%)

  • «Новабев групп» – 265,40 руб. (-4,34%)

Общий объем торгов составил 29,43 млрд руб.

Многие аналитики сохраняют пессимистический взгляд на рынок, отмечая риски геополитической эскалации, а также негативное влияние крепкого рубля и ужесточения риторики ЦБ в отношении ключевой ставки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте