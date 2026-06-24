Российский рынок акций возобновил уверенное падение
По состоянию на 12:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,63% и составил 2297,89. Индекс РТС снизился на 1,63% и составил 970,10.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Банк ВТБ – 73,34 руб. (+0,89%)
Совкомбанк – 10,88 руб. (+0,42%)
«Ренессанс страхование» – 82,66 руб. (+0,29%)
«Юнайтед медикал груп» – 681,70 руб. (+0,23%)
«Фикс Прайс» – 0,42 руб. (+0,10%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Сегежа» – 0,69 руб. (-5,06%)
Группа «Позитив» – 719,20 руб. (-4,99%)
обыкновенные бумаги «Мечела» – 40,57 руб. (-4,54%)
«Группа Астра» – 168,45 руб. (-4,45%)
«Новабев групп» – 265,40 руб. (-4,34%)
Общий объем торгов составил 29,43 млрд руб.
Многие аналитики сохраняют пессимистический взгляд на рынок, отмечая риски геополитической эскалации, а также негативное влияние крепкого рубля и ужесточения риторики ЦБ в отношении ключевой ставки.