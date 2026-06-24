Цена акций «Глобалтрака» почти удвоилась за две недели

К концу июня котировки уже поднялись почти до 73 руб., прибавив около 78% от локального дна. Рост ускорился после того, как арбитражный суд прекратил дело о банкротстве операционной «дочки» ГТМ – АО «Лорри» – после погашения налоговой задолженности почти на 258 млн руб. со стороны контролирующей компанию группы «Монополии». Участники рынка восприняли это как сигнал о снижении технических рисков.