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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Глобалтрака» почти удвоилась за две недели

Ведомости

По состоянию на 13:40 мск 24 июня цена акций «Глобалтрака» выросла на 9,8% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 72,8 руб. Объем торгов составил 18 млн руб.

На закрытие торгов 23 июня цена акций «Глобалтрака» составила 66,30 руб., оборот торгов достиг 26,17 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Глобалтрака» снизилась на 66,6%, а к началу июня акции транспортной компании обрушились до 41,3 руб. – уровней конца 2022 г. От исторического пика 2023 г. падение достигало 95%, отмечают аналитики БКС. Ранее рынок закладывал риск дальнейшего обвала, однако затем бумаги перешли к резкому спекулятивному восстановлению на фоне новостей о снижении рисков для холдинга ГТМ и его дочерних структур.

К концу июня котировки уже поднялись почти до 73 руб., прибавив около 78% от локального дна. Рост ускорился после того, как арбитражный суд прекратил дело о банкротстве операционной «дочки» ГТМ – АО «Лорри» – после погашения налоговой задолженности почти на 258 млн руб. со стороны контролирующей компанию группы «Монополии». Участники рынка восприняли это как сигнал о снижении технических рисков.

Вместе с тем фундаментальные риски для группы сохраняются: высокая долговая нагрузка, техдефолты по облигациям и слабая отчетность за I квартал 2026 г., которая показала рост задолженности и сохранение убыточности. Поэтому возврат котировок к февральским уровням выше 120 руб. без улучшения финансового состояния выглядит маловероятным, хотя краткосрочный спекулятивный рост еще возможен, считают эксперты.

«Глобалтрак менеджмент» («ГТМ») – один из ведущих в России автомобильных грузовых FTL-перевозчиков (full truck load – «полная загрузка грузовика»). Компания Globaltruck была создана в 2012 г. и входит в пятерку лидеров по объему выручки и парку техники, который включает более 900 грузовых автопоездов. Компания обслуживает около тысячи клиентов и включена Минтрансом в перечень системообразующих организаций. Контролируется группой компаний «Монополия».

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