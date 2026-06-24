«Казаньоргсинтез» утвердил дивиденды за 2025 год

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» («Казаньоргсинтез») – одно из ведущих предприятий химической промышленности России и стратегически значимый производственный комплекс Татарстана, запушенный в 1961 г. Является единственным российским производителем поликарбонатов, сэвилена и пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в стране производителей полиэтиленов. По итогам 2025 г. компания выпустила 1,1 млн т продукции. С 2021 г. входит в «СИБУР холдинг».