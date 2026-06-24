«Казаньоргсинтез» утвердил дивиденды за 2025 год
Акционеры «Казаньоргсинтеза» утвердили финальные дивиденды по итогам 2025 г. в размере 2,85 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,25 руб. – на привилегированную.
«Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2025 г. в размере:
- 2 рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 5 087 574 900 рублей;
- 0 рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 рублей», – сообщила компания.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 29 июня 2026 г.
По состоянию на 15:20 мск 24 июня цена обыкновенных акций «Казаньоргсинтеза» выросла на 0,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 49,5 руб. Объем торгов составил 1,79 млн руб.
На закрытие торгов 23 июня цена обыкновенных акций «Казаньоргсинтеза» составила 49,4 руб. За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Казаньоргсинтеза» снизилась на 41,2%.
Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» («Казаньоргсинтез») – одно из ведущих предприятий химической промышленности России и стратегически значимый производственный комплекс Татарстана, запушенный в 1961 г. Является единственным российским производителем поликарбонатов, сэвилена и пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в стране производителей полиэтиленов. По итогам 2025 г. компания выпустила 1,1 млн т продукции. С 2021 г. входит в «СИБУР холдинг».