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Цена акций «Фосагро» на Мосбирже упала на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 18:03 мск цена акций «Фосагро» снизилась на 5,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 5 286 руб. Объем торгов составил 477,71 млн руб.

На закрытие торгов 23 июня цена акций «Фосагро» составила 5 496 руб., оборот торгов достиг 831,52 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Фосагро» снизилась на 17,2%.

«Фосагро» – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье и поставляет продукцию более чем в сотню стран. Среди основных активов группы – АО «Апатит», основанное в 1929 г. в Череповце, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова». Основными акционерами являются бывший генеральный директор компании Андрей Гурьев и его семья.

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