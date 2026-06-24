Цена акций «Фосагро» на Мосбирже упала на 5,1%

«Фосагро» – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье и поставляет продукцию более чем в сотню стран. Среди основных активов группы – АО «Апатит», основанное в 1929 г. в Череповце, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова». Основными акционерами являются бывший генеральный директор компании Андрей Гурьев и его семья.