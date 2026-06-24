Цена акций «Фосагро» на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 18:03 мск цена акций «Фосагро» снизилась на 5,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 5 286 руб. Объем торгов составил 477,71 млн руб.
На закрытие торгов 23 июня цена акций «Фосагро» составила 5 496 руб., оборот торгов достиг 831,52 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Фосагро» снизилась на 17,2%.
«Фосагро» – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье и поставляет продукцию более чем в сотню стран. Среди основных активов группы – АО «Апатит», основанное в 1929 г. в Череповце, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова». Основными акционерами являются бывший генеральный директор компании Андрей Гурьев и его семья.