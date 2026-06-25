Цена акций «Глобалтрака» на Мосбирже упала на 7,5%

«Глобалтрак менеджмент» (ГТМ) – один из ведущих в России автомобильных грузовых FTL-перевозчиков (full truck load – «полная загрузка грузовика»). Globaltruck была создана в 2012 г. и входит в пятерку лидеров по объему выручки и парку техники, который включает более 900 грузовых автопоездов.