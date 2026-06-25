Цена акций «Глобалтрака» на Мосбирже упала на 7,5%
По состоянию на 07:38 мск 25 июня цена акций «Глобалтрака» снизилась на 7,55% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 69,2 руб. за бумагу, следует из данных торгов на Мосбирже.
На закрытие торгов 24 июня цена акций «Глобалтрака» составила 72,8 руб. В целом за последние 12 месяцев цена акций «Глобалтрака» снизилась на 67,3%.
«Глобалтрак менеджмент» (ГТМ) – один из ведущих в России автомобильных грузовых FTL-перевозчиков (full truck load – «полная загрузка грузовика»). Globaltruck была создана в 2012 г. и входит в пятерку лидеров по объему выручки и парку техники, который включает более 900 грузовых автопоездов.
ГТМ включена Минтрансом в перечень системообразующих организаций. Контролируется группой компаний «Монополия».