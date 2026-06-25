Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже выросла на 2,4%
По состоянию на 10:08 мск цена акций «СПБ биржи» выросла на 2,40% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 143,70 руб. Объем торгов составил 178,17 млн руб.
На закрытие торгов 24 июня цена акций «СПБ биржи» составила 140,90 руб., оборот торгов достиг 1,32 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 34,2%.
«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, основанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.