Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже выросла на 2%

«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.