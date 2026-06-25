Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN304,45-0,59%CNY Бирж.11,012+0,38%IMOEX2 257,58+0,63%RTSI951,12+0,63%RGBI115,2-0,41%RGBITR765,06-0,38%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 10:19 мск 25 июня цена акций «Аэрофлота» выросла на 2,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 40,40 руб. Объем торгов составил 229,79 млн руб.

На закрытие торгов 24 июня цена акций «Аэрофлота» составила 39,74 руб., оборот торгов достиг 1,25 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 38,0%.

«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте