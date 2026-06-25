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Главная / Инвестиции /

Группа «Свой» дебютировала на рынке ЦФА

Ведомости

Финтех-группа «Свой» разместила свой дебютный выпуск долговых ЦФА на площадке «Атомайз» (входит в экосистему Т-банка), сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Объем размещения составил 100 млн руб. по фиксированной ставке 19,25% сроком на 12 месяцев. Выпуск прошел по закрытой подписке.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование высокомаржинальных и рентабельных направлений бизнеса, сказал представитель «Своего».

Для «Своего» этот выпуск – первый опыт работы с инструментами на распределенном реестре, ранее компании группы успешно размещали классические облигации, указал его представитель. ЦФА диверсифицирует капитал группы, повышает надежность пассивов и помогает «Своему» выйти на публичный рынок как системному эмитенту, отметил он.

Финтех-группа «Свой» создана в 2012 г. (ранее IDF Eurasia). Сейчас в нее входят две микрофинансовые организации MoneyMan и Platiza, два коллекторских агентства ID Collect и «Финансовые системы», «Свой банк», инвестиционная компания «Свой капитал» и IT-кластер «Свой тех».

По итогам 2025 г. группа впервые представила консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Ее чистая прибыль в прошлом году составила 4,6 млрд руб., выручка – 41 млрд руб., EBITDA – 15,2 млрд руб. Активы группы составили более 65 млрд руб. Капитал – 14,6 млрд руб., средний ROE с 2022 г. – 46%, указано в отчетности.

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