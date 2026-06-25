Группа «Свой» дебютировала на рынке ЦФА

Для «Своего» этот выпуск – первый опыт работы с инструментами на распределенном реестре, ранее компании группы успешно размещали классические облигации, указал его представитель. ЦФА диверсифицирует капитал группы, повышает надежность пассивов и помогает «Своему» выйти на публичный рынок как системному эмитенту, отметил он.