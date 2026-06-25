Цена акций «Алросы» опустилась до исторического минимума
По состоянию на 15.00 мск 25 июня цена акций компании снизилась на 3,92% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 21,08 руб. Объем торгов достиг 1,15 млрд руб.
На закрытие торгов 24 июня цена акций «Алросы» составила 21,94 руб. За последние 12 месяцев она снизилась на 51,6%.
Ранее появились сообщения, что Минфин по-прежнему не считает целесообразными масштабные закупки Гохраном алмазов у «Алросы», хотя и оставляет довольно значительный резерв из годового лимита в 50 млрд руб. на случай осложнения ситуации на алмазном рынке. Плюс к этому близится осень, когда должна вступить в силу пошлина на экспорт некоторых видов алмазов.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.