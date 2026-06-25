Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,127+1,43%BLNG7,12-2,73%LIFE1,9-4,52%IMOEX2 237,5-0,27%RTSI942,66-0,27%RGBI114,32-1,18%RGBITR759,34-1,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Алросы» опустилась до исторического минимума

Ведомости

В ходе дневной торговой сессии на Мосбирже цена акций «Алросы» впервые опустилась до отметки в 20,83 руб.

По состоянию на 15.00 мск 25 июня цена акций компании снизилась на 3,92% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 21,08 руб. Объем торгов достиг 1,15 млрд руб.

На закрытие торгов 24 июня цена акций «Алросы» составила 21,94 руб. За последние 12 месяцев она снизилась на 51,6%.

Ранее появились сообщения, что Минфин по-прежнему не считает целесообразными масштабные закупки Гохраном алмазов у «Алросы», хотя и оставляет довольно значительный резерв из годового лимита в 50 млрд руб. на случай осложнения ситуации на алмазном рынке. Плюс к этому близится осень, когда должна вступить в силу пошлина на экспорт некоторых видов алмазов.

Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь