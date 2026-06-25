ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ осталась на уровне 3,2%
Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) на 1 июня осталась на уровне 3,2%, следует из материалов Центробанка.
Такой процент держится с апреля. При этом объем ОФЗ у нерезидентов вырос с 1,008 млрд руб. до 1,026 млрд руб. за три месяца. Объем российского рынка ОФЗ также вырос – с 31,099 млрд до 32,561 млрд руб.
С октября 2021 г., когда доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ была 21,6%, показатель постепенно падает.
В прошлом году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд руб., или на 9,3%, с 915 млрд руб. после сокращение годом ранее на 568 млрд руб. В частности, в декабре 2025 г. объем иностранных инвестиций в такие облигации вырос на 37 млрд руб., или на 3,8%, и достиг 1 трлн руб.