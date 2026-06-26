«Мегафон» утвердил дивиденды за I квартал 2026 года
Акционеры «Мегафона» одобрили дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 15,74 руб. на акцию, сообщила компания.
«Чистую прибыль общества, полученную по результатам I квартала 2026 г., в размере 9 758 800 000 (девяти миллиардов семисот пятидесяти восьми миллионов восьмисот тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по результатам I квартала 2026 г.
Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам I квартала 2026 г. в размере 15 (пятнадцати) руб. 74 (семидесяти четырех) коп. на одну обыкновенную акцию», – говорится в сообщении.
Дата закрытия дивидендного реестра – 6 июля 2026 г.
«Мегафон» – один из крупнейших телеком‑операторов России и национальный оператор цифровых услуг. Компания работает в мобильной и фиксированной связи, предоставляет домашний интернет, цифровое ТВ, а также развивает бизнес‑сервисы: решения для интернета вещей, Big Data, облака, кибербезопасности, цифровой рекламы и системной интеграции.
Компания делает ставку не только на связь, но и на цифровые сервисы, что помогает ей расширять выручку за пределы классического телекома и удерживать позиции в конкуренции за корпоративных и частных клиентов.