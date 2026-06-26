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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно снижается

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 26 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,34% и составил 2 204,49. Индекс РТС снизился на 2,33% и составил 918,22.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

МКБ – 8,29 руб. (+1,90%)

• «МД медикал груп» – 1206,90 руб. (+0,49%)

• «Циан» – 517 руб. (+0,35%)

«М.видео» – 55,15 руб. (+0,18%)

В аутсайдерах торгов оказались:

• «Сегежа» – 0,57 руб. (-9,99%)

• «Селигдар» – 32,22 руб. (-6,78%)

• «Юнипро» – 0,98 руб. (-5,52%)

• «ЭсЭфАй» – 529 руб. (-5,20%)

• ПИК – 525 руб. (-4,78%)

Общий объем торгов составил 30,09 млрд руб.

Рынок продолжает обновлять многомесячные минимум в отсутствие значимой поддержки. Среди общего падения выделяются лишь отдельные истории роста

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