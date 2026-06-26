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26 июня 2026
Инвестиции
Новости компаний
/ Инвестиции
Акции Whoosh подскочили на 8,28% после новости о байбэке
/ Инвестиции
«СПБ биржа» с 1 июля введет новое расписание вечерней допсессии по неоактивам
/ Инвестиции
Whoosh возобновит программу байбэка
/ Инвестиции
Fesco не станет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
/ Инвестиции
«Русал» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год
/ Инвестиции
Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже выросла на 4,2%
/ Инвестиции
Акционеры «Совкомфлота» одобрили выплату дивидендов за 2025 год
/ Инвестиции
Доля государства в «Россетях» по итогам допэмиссии выросла до 77%
/ Инвестиции
Российский рынок акций уверенно снижается
/ Инвестиции
«Газпром» в 2026 году может нарастить EBITDA на 6–7%
/ Инвестиции
«Мегафон» утвердил дивиденды за I квартал 2026 года
/ Инвестиции
АФК «Система» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год
/ Инвестиции
«Россети» не будут платить дивиденды за 2025 год
/ Инвестиции
Миллер: «Газпром» обеспечил полную финансовую устойчивость
/ Инвестиции
Миллер: «Газпром» начнет поставки газа в КНР по новому маршруту в 2027 году
/ Инвестиции
Глава «Сургутнефтегаза»: капвложения в 2026 году вырастут под 400 млрд рублей
/ Инвестиции
Чистая прибыль ВТБ за пять месяцев составила 190 млрд рублей
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 26 июня
/ Инвестиции
Глава «Сургутнефтегаза» рассказал о причине убытков компании
/ Инвестиции
Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2025 год
/ Инвестиции
NYT: OpenAI хочет отложить IPO на 2027 год
/ Инвестиции
Акционеры «Озон фармацевтики» утвердили дивиденды за I квартал
/ Инвестиции
Акционеры «Софтлайна» приняли решение о выплате дивидендов за 2025 год
/ Инвестиции
Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 2,2%
/ Инвестиции
Цена акций ПИК на Мосбирже упала на 2,1%
/ Инвестиции
Цена акций «Русагро» на Мосбирже упала на 2,2%
25 июня 2026
/ Инвестиции
Эксперты ждут ускорения рынка ЗПИФов благодаря изменению законодательства
/ Инвестиции
Капитализация Apple упала после повышения цен на iPad и Mac
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 25 июня
/ Инвестиции
МТС продает 49,9% Башенной инфраструктурной компании
/ Инвестиции
«СПб биржа» скорректирует позиции инвесторов по неоактиву CRWDperp
/ Инвестиции
Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2025 год
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Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
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Инвестиции
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2 часа назад
Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже выросла на 4,2%
Ведомости
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