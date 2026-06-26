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Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
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Главная / Инвестиции /

Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже выросла на 4,2%

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