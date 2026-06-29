Акционеры «Нижнекамскшины» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 года

«Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "Нижнекамскшина". <...> Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества», – отмечается в документах.