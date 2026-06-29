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Акционеры «Нижнекамскшины» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Нижнекамскшина» на общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в отчетности компании.

«Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "Нижнекамскшина". <...> Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества», – отмечается в документах.

Акционеры приняли решение, что прибыль в размере 3,8 млн руб., полученная в 2025 г., будет направлена на финансирование инвестиционных программ.

«Нижнекамскшина» занимается производством резиновых шин, покрышек и камер, а также восстановлением резиновых шин и покрышек. Уставный капитал компании составляет 65,701 млн руб. ПАО зарегистрировано в 2001 г. в Татарстане.

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