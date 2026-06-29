Цена акций Whoosh на Мосбирже выросла на 5,2%
По состоянию на 11:21 мск 29 июня цена акций Whoosh выросла на 5,16% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 48,06 руб. Объем торгов составил 753,88 млн руб.
На закрытие торгов 26 июня цена акций Whoosh составила 50,97 руб., оборот торгов достиг 5,19 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Whoosh снизилась на 70,9%.
«ВУШ холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.