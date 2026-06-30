Акции «Фармсинтеза» заметно снизились на новостях о возможном банкротстве
По состоянию на 12:10 мск 30 июня цена акций «Фармсинтеза» снизилась на 4,4% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1,62 руб. Объем торгов составил 11,38 млн руб.
На закрытие торгов 29 июня цена акций «Фармсинтеза» составила 1,73 руб., оборот торгов достиг 18,90 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Фармсинтеза» снизилась на 49,8%.
Ранее стало известно, что Межрайонная ИФНС № 4 по Республике Башкортостан обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о несостоятельности ПАО «Фармсинтез». Общая сумма претензий составляет 20,5 млн руб.
Помимо поданного иска в отношении компании действуют решения налоговой службы о блокировке банковских счетов. Причиной послужило обеспечение исполнения решения о взыскании налогов, пеней и штрафов.
«Фармсинтез» – одна из крупнейших в России биофармацевтических компаний, основанная в 1996 г. Производственный комплекс площадью 935 кв. м расположен в Ленинградской области. Компания владеет портфелем инновационных препаратов с высоким потенциалом на рынке, таких как неовир, сегидрин, феназид и др. Основателем и основным бенефициаром группы является индиец Викрам Пуния.