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Акционеры «Ютэйр» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры авиакомпании «Ютэйр» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Чистую прибыль было решено распределить согласно рекомендациям наблюдательного совета. Последний раз «Ютэйр» выплачивала дивиденды по итогам 2012 г.

Чистая прибыль авиакомпании по РСБУ по итогам 2025 г. выросла в 5,4 раза относительно 2024 г. и достигла 4,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,6% в годовом выражении и составила 82,8 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 6,3 млрд руб. против 6,4 млрд руб. в предыдущем году.

Пассажиропоток перевозчика составил 6,1 млн пассажиров. Внутренний пассажиропоток увеличился на 4% до 4,8 млн человек. Производственный налет достиг 148 980 часов. Рейсы выполнялись по 134 направлениям.

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